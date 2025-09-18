Екснардепу Новинському, який переховується за кордоном, заочно обрали запобіжний захід

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тримання під вартою, «куратору» РПЦ в Україні, колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії “Опозиційний блок”. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Судячи з деталей у повідомленні ДБР, йдеться саме про екснардепа Вадима Новинського.

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, з 2014 року, Новинський просував російські наративи через інтерв’ю у ЗМІ, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соцмережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

“Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим “куратором” від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДБР, народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну Новинський склав повноваження і наразі переховується за кордоном, де продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання Росії допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Раніше Новинському заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Максимальне покарання за вчинення таких дій — позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.