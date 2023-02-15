Економіка

В Україні практично немає відключень електроенергії, окрім трьох регіонів – Шмигаль

15 Лютого 2023 20:42
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електроенергія

В Україна наразі практично не застосовуються відключення електропостачання, крім Одеси, Харкова та Херсона.

Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на церемонії спецпогашення поштових марок “Воїни світла. Воїни добра”.

“Сьогодні практично немає відключень по всій території України, лише в деяких, в Одесі, Херсоні й Харкові. Через артилерійські обстріли можуть бути незначні відключення в окремих населених пунктах, куди ще не дійшли наші воїни. Але вони там будуть і світло та тепло будуть у всіх українців”, – підкреслив глава уряду.


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