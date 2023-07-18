Економіка

Уряд прийняв рішення про відбудову Каховської ГЕС

18 Липня 2023 16:58
читать на русском →
кабмін, каховка

Україна відбудує Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проект.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення”, – сказав Шмигаль.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

“Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне “Укргідроенерго”. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами”, – додав прем’єр.

За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
18 Липня 2023 16:58

Уряд прийняв рішення про відбудову Каховської ГЕС

18 Липня 2023 18:00

CNN: США та НАТО борються з критичною нестачею боєприпасів для України
18 Липня 2023 17:15

Україна відкрила нову еру морської війни, – Reuters
18 Липня 2023 15:58

У Харкові перевірять всі закупівлі, які здійснюють комунальні підприємства
18 Липня 2023 15:34

Контрактниця ЗСУ “зливала” росіянам дані про контрнаступ

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки