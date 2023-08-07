“Укренерго” зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії

Національна енергетична компанія “Укренерго” зафіксувала найбільший максимуму споживання в енергосистемі за всі вихідні літа – у суботу, 5 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що споживання в суботу, порівняно з попередніми вихідними було вище на 10,7%.

“Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися”, – пояснюють в “Укренерго”.

Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних. Причиною в “Укренерго” вказують аномальну спеку та активне використання кондиціонерів.

“Таке високе споживання – суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена”, – йдеться в повідомленні.

Споживачів вкотре закликали ощадливо споживати електроенергію.