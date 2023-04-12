Економіка

Україна відновлює експорт електрики до Польщі. Власні потреби повністю забезпечені — «Укренерго»

12 Квітня 2023 16:47
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електроенергія

З 12 квітня Україна відновила експорт електроенергії до Польщі — до 75 МВт у різні години.

Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

До цього Україна також почала експортувати електроенергію в Молдову — 30-95 МВт у різні години. В «Укренерго» наголошують, що станом на 12 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів, в енергосистемі наявний достатній резерв потужності.

Наразі ключовим пріоритетом для «Укренерго» є відновлення надійності живлення. Для цього ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу 5 магістральних ліній та частково відновлено обладнання 9 підстанцій різного класу напруги. Відновлювальні роботи тривають.

«Просимо, якщо є змога, переносити використання потужної техніки в нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень через ворога й досі продовжує відновлюватися», — закликали в «Укренерго».


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