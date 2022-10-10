Економіка

Україна припиняє експорт електроенергії

10 Жовтня 2022 18:28
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електроенергія

Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

“Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз.

Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.

Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми”, – пояснили в Міненерго.

“Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України”, – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.


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