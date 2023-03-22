У двох областях можуть бути обмеження електропостачання — Міненерго

У Київській та Житомирській областях можуть бути обмеження електропостачання. Це пов’язано із ремонтом мережевої інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Посадовець розповів, що наразі українська енергосистема може генерувати достатньо електрики для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Протягом останньої доби енергетики відновили електропостачання близько 3,5 тисячам абонентів у Донецькій та близько 2 тисячам абонентів у Харківській областях.