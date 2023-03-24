Економіка

Ситуація в енергосистемі України стабільна, обмеження застосовуються лише в одній області, – Укренерго

24 Березня 2023 11:17
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електроенергія

Станом на 24 березня ситуація в енергосистемі України стабільна, обмеження споживання застосовуються лише в Житомирській області, там тривають ремонтні роботи.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За даними компанії, нині в Україні працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Активно працюють гідроелектростанції. Також триває незначний імпорт електроенергії.

“У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання. В інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які би призводили до необхідності обмеження споживачів, немає”, – розповіли в Укренерго.

Там зазначили, що складною залишається і ситуація на лінії фронту, де ремонту мереж перешкоджають постійні обстріли.


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