Економіка

США нададуть гуманітарну допомогу Україні на понад 500 млн доларів

17 Липня 2023 19:05
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сша, допомога

У понеділок, 17 липня, США оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від повномасштабної війни, розв’язаної країною-агресором Росією.

Про це повідомляє агентство США з міжнародного розвитку USAID у Twitter.

Нове фінансування використають для надання переселенцям та іншим постраждалим від війни продовольства, медичного обслуговування, тимчасового житла та створення безпечних місць для жінок і дівчат.

Крім того, будуть забезпечені психосоціальна підтримка для найбільш уразливих верств населення та багатоцільова грошова допомога.

17 липня керівниця агенства USAID Саманта Пауер прибула з візитом до Києва. Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала столицю у жовтні 2022 року.


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