США нададуть гуманітарну допомогу Україні на понад 500 млн доларів

У понеділок, 17 липня, США оголосили про надання понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від повномасштабної війни, розв’язаної країною-агресором Росією.

Про це повідомляє агентство США з міжнародного розвитку USAID у Twitter.

Нове фінансування використають для надання переселенцям та іншим постраждалим від війни продовольства, медичного обслуговування, тимчасового житла та створення безпечних місць для жінок і дівчат.

Крім того, будуть забезпечені психосоціальна підтримка для найбільш уразливих верств населення та багатоцільова грошова допомога.

17 липня керівниця агенства USAID Саманта Пауер прибула з візитом до Києва. Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала столицю у жовтні 2022 року.

🚨NEWS: @USAID is providing $500M+ in additional emergency assistance to help people in #Ukraine affected by Russia’s full scale invasion.



The new funding bolsters support for displaced and other war-affected people through food aid, health care, shelter, and more.



Read more: pic.twitter.com/82CG8iZdIa