Енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів, – Міненерго

В Україні станом на 23 березня енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. При цьому можливі відключення світла в Житомирській області через ремонтні роботи.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

“Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області”, – попередив Галущенко.

Він додав, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тисяч абонентів у Донецькій області та близько 1 тисячі абонентів у Харківській області.