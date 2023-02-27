Економіка

Енергетики ліквідували аварію в Одесі

27 Лютого 2023 20:43
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електроенергія

Працівникам «Укренерго» під вечір 27 лютого вдалося ліквідувати аварію в Одесі, яка сталася зранку і призвела до знеструмлення більшості районів міста та Одеського району.

Про це повідомили в «ДТЕК Одеські електромережі».

Зазначається, що станом на 17:00 вдалося повністю заживити всю критичну інфраструктуру, а о 17:37 фахівці розпочали відновлювати світло в домівках клієнтів.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб повністю відновити світло в Одесі та Одеському районі найближчим часом», — заявили в ДТЕК.

Аварійне відключення високовольтної лінії в Одеській області сталося зранку 27 лютого, внаслідок чого тимчасово без електроенергії залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район. Міський електротранспорт призупинив роботу, а жителі Одеси скаржилися, що разом з електрикою в них зникло й водопостачання.

У ДТЕК пояснили, що численні атаки рф завдали величезної шкоди енергетичній сфері Одеського регіону, а енергетики проводили ремонти, щоб оперативно відновити світло в домівках, «іноді жертвуючи надійністю електропостачання». Тому випадки аварій можливі, і вийти на довоєнний рівень безперебійності постачання наразі «дуже важко».

Мешканців просять «поставитися до цього з розумінням», не вмикати одночасно енергомісткі прилади та використовувати електроенергію помірно.


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