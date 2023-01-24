Політика

Джонсон закликав прийняти Україну в НАТО

24 Січня 2023 15:21
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україна, Джонсон, нато

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що Україна має вступити до НАТО «заради стабільності миру», громадян республіки треба взяти під захист. Його думка прозвучала у статті для Daily Mail Plus.

При цьому, будучи на посаді, екс-прем’єр стверджував, що вступ Києва до альянсу поки що неможливо здійснити.

У тій же колонці Джонсон припустив, що президент Росії Володимир Путін не накаже використовувати ядерну зброю в Україні. Британський політик упевнений: у Кремлі тверезо оцінюють наслідки застосування ядерної зброї.


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