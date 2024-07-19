Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині

На території деокупованої Балаклійської громади під час пошуків у замінованій місцевості водолази обстежили 1,8 гектара дна річки.

“Кожного вечора проходимо на човні поверхню акваторії. Це приблизно 20 кілометрів квадратних. Пошуки ускладнюють швидкісна течія та засміченість прибережної смуги“, – розповів про пошукові роботи начальник відділення підводного розмінування Богдан Шевченко.

Тіло дитини виявили на 14-й день пошуків – на відстані трьох кілометрів від місця, де потонулого бачили востаннє. Від найближчого берега тіло віднесло на 15 метрів.

У ДСНС нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки на воді, стежити за дітьми та купатися лише на обстежених ділянках акваторії.