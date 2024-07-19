Суспільство

Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині
19 Липня 2024 14:05
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діти, дснс, Харківщина
Фото: ДСНС

На території деокупованої Балаклійської громади під час пошуків у замінованій місцевості  водолази обстежили 1,8 гектара дна річки. 

“Кожного вечора проходимо на човні поверхню акваторії. Це приблизно 20 кілометрів квадратних. Пошуки ускладнюють швидкісна течія та засміченість прибережної смуги“, – розповів про пошукові роботи начальник відділення підводного розмінування Богдан Шевченко.

Тіло дитини виявили на 14-й день пошуків – на відстані трьох кілометрів від місця, де потонулого бачили востаннє. Від найближчого берега тіло віднесло на 15 метрів.

У ДСНС нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки на воді, стежити за дітьми та купатися лише на обстежених ділянках акваторії.


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