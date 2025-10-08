        Суспільство

        Двоє загиблих, серед поранених – чотирирічна дитина: наслідки ударів БпЛА та КАБів по Сумщині

        Галина Шподарева
        8 Жовтня 2025 11:22
        Правоохоронці на місці обстрілу / Фото: Поліція Сумської області
        Уночі 8 жовтня ворог атакував безпілотниками та КАБам цивільну інфраструктуру в Сумському районі. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє зазнали поранень.  

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        8 жовтня близько 4:00 окупанти скинули три керовані авіабомби на будинки у Білопільській громаді. Загинув 66-річний чоловік.

        Також вночі ворог атакував агрофірму в Миколаївській сільській громаді. Загинув 40-річний працівник підприємства, який був задіяний до збору врожаю.

        У Краснопільській громаді вночі окупанти вдарили безпілотником по будинку. Внаслідок атаки поранено чотирирічну дівчинку, її 25-річну маму та 56-річну бабусю.

        За даними поліції, у результаті обстрілів регіону протягом доби руйнацій зазнали десятки об’єктів цивільної інфраструктури. У Сумах зафіксовано пошкодження трьох багатоквартирних будинків, станції техобслуговування, автосалонів та тролейбуса.

        Наслідки обстрілів Сумщини / Фото: Поліція Сумської області

