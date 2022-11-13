Дві вантажівки загиблих: ЗСУ завдали точного удару по загарбниках

Сили оборони завдали удару по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки мертвих росіян.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області, повідомляють у Генштабі.

Високоточного удару нашими воїнами було завдано по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів в районі населеного пункту Дніпряни. В результаті до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.