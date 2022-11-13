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Дві вантажівки загиблих: ЗСУ завдали точного удару по загарбниках

13 Листопада 2022 09:31
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зсу, генштаб

Сили оборони завдали удару по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки мертвих росіян.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області, повідомляють у Генштабі.

Високоточного удару нашими воїнами було завдано по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів в районі населеного пункту Дніпряни. В результаті до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.


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