ДТП у Броварах: двоє постраждалих у тяжкому стані

Двоє чоловіків, постраждалих унаслідок ДТП за участю голови Броварської РВА, перебувають у тяжкому стані, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у фейсбуці.

«Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування», – зазначив Кравченко.

За його словами, двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи й забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми.

Дівчинка 2,5 роки і її мама мають травми середнього ступеня тяжкості, каже голова ОВА.

«У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини», – підкреслив Кравченко.

У п’ятницю, 26 квітня, голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко влаштував ДТП у місті, внаслідок аварії постраждали люди.

Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння стало відомо, що водій був нетверезий, пишуть місцеві телеграм-канали.

Згодом голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що Майбоженка звільнять після ДТП, внаслідок якої постраждали люди.