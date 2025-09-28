        Суспільство

        ДСНС показала жахливі наслідки російського удару по Київській області

        Сергій Бордовський
        28 Вересня 2025 09:47
        Унаслідок ворожого удару 28 вересня зафіксовано пожежі та руйнування в кількох районах Київської області, повідомили в ДСНС.

        Наслідки російського удару по Київській області 28 вересня 2025 року / Фото: ДСНС

        Найбільше постраждав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків. На місці працюють рятувальники та психологи, постраждалим надається допомога. Інформація щодо можливих загиблих уточнюється.

        У Фастівському районі пожежу на території підприємства вдалося ліквідувати, п’ятеро людей отримали травми та перебувають під наглядом медиків. Також там сталося займання приватного домоволодіння.

        У Білоцерківському районі ліквідовано пожежу покрівлі багатоквартирного будинку та приватного будинку. Крім того, пошкоджено шість автомобілів.

        У Обухівському районі горіли господарська будівля та приватний гараж, вогонь було оперативно загашено.


