Суспільство

Друкарня “Фактор-друк” у Харкові буде відновлена

1 Червня 2024 12:10
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харків, ракетний удар
Наслідки російського масованого ракетного удару по друкарні у Основʼянському району Харкова / Фото з телеграм-каналу @synegubov

Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профінансує відбудову друкарні «Фактор-Друк», зруйнованої російським ракетним ударом 23 травня.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

“Друкарню планують відновити за 4-5 місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги”, – написав він у соцмережі.

Він подякував пану Говарду, Президенту Володимиру Зеленському, Офісу Президента, Першому віцепрем’єр-міністру — Міністру економіки України Юлії Свириденко за увагу та незмінну підтримку Харківської області.

“Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше — знищити державність. У них це не вдасться”, заявив Синєгубов.


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