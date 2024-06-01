Друкарня “Фактор-друк” у Харкові буде відновлена

Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профінансує відбудову друкарні «Фактор-Друк», зруйнованої російським ракетним ударом 23 травня.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

“Друкарню планують відновити за 4-5 місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги”, – написав він у соцмережі.

Він подякував пану Говарду, Президенту Володимиру Зеленському, Офісу Президента, Першому віцепрем’єр-міністру — Міністру економіки України Юлії Свириденко за увагу та незмінну підтримку Харківської області.

“Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше — знищити державність. У них це не вдасться”, заявив Синєгубов.