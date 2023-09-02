Дроблення каменів в нирках лазером: Що це за процедура та коли виконується

Що це за процедура та коли виконується

Дроблення каменів у нирках – малоінвазивне безболісне втручання, яке націлене на видалення ниркових конкрементів. Завдяки доступу до елементів через уретру можна уникнути розрізів тканин, серйозної втрати крові та тривалого післяопераційного відновлення. Процедура проводиться з використанням лазерного випромінювача.

Лазерна літотрипсія (дроблення ниркових конкрементів) застосовується виключно за призначенням лікаря. Доцільно використовувати цю сучасну техніку лікування у наступних випадках сечокам’яної хвороби:

формуванням каменів, розмір яких перевищує 8 мм у діаметрі;

конкременти мають форму, подібну до коралів;

одну або обидві нирки вражає велика кількість конкрементів;

камені утворюються у мисці або ниркових чашечках.

Дроблення ниркових конкрементів проводиться у більшості випадків лазером або ультразвуком, з ендоскопічним доступом через уретру. Лише у рідкісних складних ситуаціях може проводитись лапароскопічна процедура через невеликі проколи на череві.

Як проходить дроблення конкрементів

Лазерна літотрипсія проводиться за наступною процедурою:

розміщення пацієнта на операційному столі та введення місцевої анестезії; введення через уретру до сечовипускального каналу уретроскопу – гнучкого зонду з насадкою на кінці; підведення лазерного випромінювача безпосередньо до місця розташування каменю у нирці; вплив лазером на конкремент до тих пір, поки він не розпадеться на маленькі фрагменти.

У подальшому малі частинки роздробленого каменю та пісок безболісно виходять з організму при випорожненні сечового міхура. Дана техніка проводиться під відеоспостереженням, що дозволяє чітко контролювати проведення процедури та підвести уретроскоп впритул до місця локалізації конкременту.

Як відбувається післяопераційне відновлення

Застосування лазерної малоінвазивної технології значно прискорює відновлювальний процес. Пацієнту не потрібно тривалий час перебувати в стаціонарі після літотрипсії. Він може відновлюватись у домашніх умовах (амбулаторно). В перші дні відчувається печіння та різь при сечовипусканні, у сечі може бути присутньою кров та частинки конкрементів (пісок). Це нормальні наслідки остаточного виведення каменів з нирки.

Для того щоб пришвидшити відновлення пацієнтові рекомендовано приймати призначені лікарем медикаментозні засоби, вживати більше рідини (1,5-2 літри на день), змінити раціон харчування. Важливо на деякий період обмежити фізичну активність. Зняття обмежень можливе тільки після контрольного обстеження та отримання дозволу від лікаря.

Джерело: сайт bilyak.com.ua