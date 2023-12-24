ДПСУ: Польські фермери завершили блокування ПП “Медика – Шегині”

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомили у ДПСУ.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

“Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень”, – йдеться у повідомленні прикордонників.