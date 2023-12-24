Економіка

ДПСУ: Польські фермери завершили блокування ПП “Медика – Шегині”

24 Грудня 2023 10:42
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кордон, вантажні перевезення

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомили у ДПСУ.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

“Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень”, – йдеться у повідомленні прикордонників.


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