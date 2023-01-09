ДПСУ підтвердила загибель начштабу спецназу прикордонної служби

Державна прикордонна служба України підтвердила загибель начштабу спецназу відомства полковника Юрія Юрчика під Соледаром. Про це повідомила прес-служба ДПСУ у соцмережах.

«Сьогодні в останню путь провели загиблого під Соледаром прикордонника Юрія Юрчика. Учора на напрямку Соледара був масований ворожий обстріл який забрав життя полковника Юрія Юрчика», — сказано у повідомленні Держприкордонслужби.

За заявою відомства, він керував обороною на вогневих позиціях біля Соледара.

У прикордонника залишилась дружина та донька.