Суспільство

ДПСУ підтвердила загибель начштабу спецназу прикордонної служби

9 Січня 2023 20:50
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дпсу

Державна прикордонна служба України підтвердила загибель начштабу спецназу відомства полковника Юрія Юрчика під Соледаром. Про це повідомила прес-служба ДПСУ у соцмережах.

«Сьогодні в останню путь провели загиблого під Соледаром прикордонника Юрія Юрчика. Учора на напрямку Соледара був масований ворожий обстріл який забрав життя полковника Юрія Юрчика», — сказано у повідомленні Держприкордонслужби.

За заявою відомства, він керував обороною на вогневих позиціях біля Соледара.

У прикордонника залишилась дружина та донька.


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