Дощі на заході й півночі, мокрий сніг у Карпатах: прогноз на понеділок, 29 вересня

У понеділок в Україні очікується мінлива хмарність. У західних і північних областях пройдуть помірні дощі, на решті території вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5–10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі становитиме 4–9° тепла, вдень 13–18°, на заході та півночі країни 9–14°. У високогір’ї Карпат очікується мокрий сніг; температура вночі близько 0°, удень 1–5° тепла.

Окремо синоптики інформують, що на добу 28 вересня для Києва та області прогнозувалася мінлива хмарність і дощ при східному вітрі 5–10 м/с: по області вночі 4–9°, удень 9–14°; у столиці вночі 7–9°, удень 11–13°.

