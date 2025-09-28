        Суспільство

        Дощі на заході й півночі, мокрий сніг у Карпатах: прогноз на понеділок, 29 вересня

        Віктор Алєксєєв
        28 Вересня 2025 20:59
        Прекрасне місто Ніжин / Фото з Facebook Ярослава Сірик
        Прекрасне місто Ніжин / Фото з Facebook Ярослава Сірик

        У понеділок в Україні очікується мінлива хмарність. У західних і північних областях пройдуть помірні дощі, на решті території вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5–10 м/с.

        За даними Укргідрометцентру, температура вночі становитиме 4–9° тепла, вдень 13–18°, на заході та півночі країни 9–14°. У високогір’ї Карпат очікується мокрий сніг; температура вночі близько 0°, удень 1–5° тепла.

        Окремо синоптики інформують, що на добу 28 вересня для Києва та області прогнозувалася мінлива хмарність і дощ при східному вітрі 5–10 м/с: по області вночі 4–9°, удень 9–14°; у столиці вночі 7–9°, удень 11–13°.

