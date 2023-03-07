Політика

Додому повернулися 130 українських полонених – Єрмак

7 Березня 2023 17:00
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полонені

Відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив глава канцелярії Зеленського Андрій Єрмак, вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць.

“Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі»”, – написав Єрмак у Telegram.

Він підкреслив, що також повертаються взяті у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку.

“Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього”, – зазначив чиновник.


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Додому повернулися 130 українських полонених – Єрмак
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