Додому повернулися 130 українських полонених – Єрмак

Відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив глава канцелярії Зеленського Андрій Єрмак, вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць.

“Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі»”, – написав Єрмак у Telegram.

Він підкреслив, що також повертаються взяті у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку.

“Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього”, – зазначив чиновник.