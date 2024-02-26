До переліку нематеріальної спадщини України додали 4 нові елементи

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України додали 4 нових елементи.
Наказ про це підписав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
До списку внесли:
- Традиції приготування та споживання каші “Зозулі” на Вінниччині — її готують з пшона та довго томлять у печі;
- Традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині. В указі також сказано, що традиція приготування затірки поширена по всій території України зі своїми регіональними відмінностями;
- Кавова традиція кримських татар — сукупність традицій приготування та споживання кави у традиційній кухні кримських татар;
- “Агир ава ве Кайтарма” — традиційний танець кримських татар. Перша частина якого є більш статичною, повільна та плавною, а друга частина темпераментна, швидка та весела.
У Мінкульті додали, що тепер громади мають вжити заходів, щоб врахувати рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, щоб забезпечити охорону нових елементів.