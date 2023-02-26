Політика

До Києва приїхав глава МЗС Саудівської Аравії

26 Лютого 2023 18:46
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зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом.

“Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу”, – написав Зеленський у Telegram.

Зеленський подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності.


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