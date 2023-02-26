До Києва приїхав глава МЗС Саудівської Аравії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом.

“Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу”, – написав Зеленський у Telegram.

Зеленський подякував Саудівській Аравії за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності.