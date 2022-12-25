Харків

До Харкова привезли Вифлеємський вогонь миру

25 Грудня 2022 18:21
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харків

Вифлеємський вогонь миру передали сьогодні, 25 грудня, у Храм Святого Іоанна Богослова.

У передачі вогню взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, який привітав харків’ян з Різдвом Христовим.

«Цей вогонь – символ об’єднання, надії, миру та перемоги. Мільйони людей зараз разом з Україною, і вони підтримують українців у боротьбі з ворогом. Ми обов’язковою переможемо! Молимося за наших хлопців і дівчат, які боронять Україну, захищають право наших дітей на майбутнє, право бути нацією», – зазначив міський голова.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов та добро, поширюють  українські скаути, які передають його громадам міст, у лікарні, школи, сиротинці, державні установи. З початком російсько-української війни вогонь і різдвяні подарунки направляють українським захисникам у зону бойових дій.


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