До Харкова привезли Вифлеємський вогонь миру

Вифлеємський вогонь миру передали сьогодні, 25 грудня, у Храм Святого Іоанна Богослова.

У передачі вогню взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, який привітав харків’ян з Різдвом Христовим.

«Цей вогонь – символ об’єднання, надії, миру та перемоги. Мільйони людей зараз разом з Україною, і вони підтримують українців у боротьбі з ворогом. Ми обов’язковою переможемо! Молимося за наших хлопців і дівчат, які боронять Україну, захищають право наших дітей на майбутнє, право бути нацією», – зазначив міський голова.

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов та добро, поширюють українські скаути, які передають його громадам міст, у лікарні, школи, сиротинці, державні установи. З початком російсько-української війни вогонь і різдвяні подарунки направляють українським захисникам у зону бойових дій.