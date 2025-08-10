До 12 років ув’язнення загрожує зраднику, який передавав ворогу дані про військові об’єкти Харківщини

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного мешканця Харківщини, якого звинувачують у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану з корисливих мотивів.

За даними слідства, у період з березня по червень 2025 року чоловік через месенджер Telegram спілкувався з представником росії та отримав завдання виявити оборонні підприємства й військові об’єкти на території Харкова і області.

Обвинувачений фотографував та передавав дані про завод у Харкові, прилеглі залізничні колії, а також описував охорону й ситуацію на території. Крім того, він надсилав докладні відомості про роботу блокпоста в регіоні, зокрема кількість силовиків та розташування їхнього транспорту.

Правоохоронці викрили чоловіка і обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Судитимуть обвинуваченого у Харківському районному суді Харківської області.