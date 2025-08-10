        Кримінал

        До 12 років ув’язнення загрожує зраднику, який передавав ворогу дані про військові об’єкти Харківщини

        Віктор Алєксєєв
        10 Серпня 2025 12:36
        Покидьок фотографував та передавав дані про завод у Харкові, прилеглі залізничні колії, а також описував охорону й ситуацію на території / Фото Харківська обласна прокуратура
        Покидьок фотографував та передавав дані про завод у Харкові, прилеглі залізничні колії, а також описував охорону й ситуацію на території / Фото Харківська обласна прокуратура

        Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного мешканця Харківщини, якого звинувачують у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану з корисливих мотивів.

        За даними слідства, у період з березня по червень 2025 року чоловік через месенджер Telegram спілкувався з представником росії та отримав завдання виявити оборонні підприємства й військові об’єкти на території Харкова і області.

        Обвинувачений фотографував та передавав дані про завод у Харкові, прилеглі залізничні колії, а також описував охорону й ситуацію на території. Крім того, він надсилав докладні відомості про роботу блокпоста в регіоні, зокрема кількість силовиків та розташування їхнього транспорту.

        Правоохоронці викрили чоловіка і обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Судитимуть обвинуваченого у Харківському районному суді Харківської області.


