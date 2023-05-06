Україна у 2020 році легалізувала ігровий бізнес, тому що діяльність таких компаній повинна бути прозорою, відкритою для держави, а також вестись з дотриманням законодавчо встановлених правил. Усі онлайн казино, букмекерські компанії тощо мають вчасно сплачувати податки та працювати тільки при наявності дійсної ліцензії. В 2022 році органи влади України внесли корективи у функціонування підприємств шляхом запровадження санкцій на гральний бізнес та заборон на подальшу роботу багатьох компаній, зокрема тих, які не платили податки, та таких, які пов’язували свою діяльність з росією.

Звичайно, не всі компанії потрапили під санкції. Однією із таких стала фірма Пін Ап санкції на яку, як і на низку інших відповідальних бізнесів, не розповсюдились, оскільки вони регулярно сплачують податки та чесно виконують свою роботу. Проте коли компанії намагаються ухилитись від сплати податків або зменшити їхні розміри, до бюджету надходять значно менші суми коштів.

Тільки прозора діяльність ігрового бізнесу

Попри легалізацію діяльності, гральний бізнес в Україні продовжує мати певний відсоток компаній, які знаходяться в тіні. Вони намагаються мінімізувати розмір сплачуваних податків шляхом реєстрації недостовірних послуг. Часто в цьому задіяні банківські установи, через які проходять перерахунки. Тому була створена спеціальна комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка має на меті усунути такі порушення та контролювати їх недопущення.

Законодавча база України в сегменті ігрового бізнесу періодично змінюється, підбираються найбільш оптимальні варіанти, щоб максимально усунути нелегальне розповсюдження азартних ігор та зменшити масштаби тіньової діяльності.

Ведення ігрового бізнесу в умовах тимчасових змін

З початку 2022 року в умовах воєнного стану багато компаній втратили свої позиції, збідніли чи закрилися. В такий час ведення українського бізнесу, в тому числі й азартного, відіграє одну з провідних ролей у підтримці всієї країни. Держава стимулювала розвиток азартного бізнесу у складних умовах шляхом застосування до нього спрощеної схеми оподаткування, а також прийняттям рішення щодо скорочення обов’язків в ліцензуванні. Відсутність накладених на Pin Up санкцій є прикладом цивілізованого ведення бізнесу, орієнтованого на розвинені країни, де азартні ігри були легалізовані раніше, а сьогодні вони вже в дійсності чітко регулюються.

Більшість компаній займається не лише специфічною для них діяльністю, а й намагається допомагати населенню країни. Одним із таких напрямків стала благодійність. Так, в умовах війни Pin Up перераховує суми коштів на гуманітарні цілі українців, здійснює закупівлю генераторів та обладнання для медичних установ, продуктових наборів для населення. За підтримки волонтерів та органів влади благодійна допомога від PIN-UP Foundation надходить до різних регіонів України. Завдяки продовженню ведення бізнесу, компанія Pin-Up Україна має змогу не лише активно підтримувати економіку країни шляхом сплати податків та надання робочих місць, а й реалізовувати благодійні проєкти в інтересах українського населення.