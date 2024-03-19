Суспільство

Десятки знищених бронемашин та артсистем: оновлені цифри втрат армії РФ Знищений російський танк / Фото: ГУР МО Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 432 390 військовослужбовців. Про це 19 березня повідомляє Генштаб Збройних сил України. За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 840 військових. З техніки окупанти РФ втратили: танків — 6819 (+10) од,

бойових броньованих машин — 13049 (+35) од,

артилерійських систем — 10698 (+30) од,

РСЗВ — 1017 (+0) од,

засоби ППО — 721 (+1) од,

літаків — 347 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8318 (+10),

крилаті ракети — 1922 (+0),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 14191 (+50) од,

спеціальна техніка — 1735 (+4).



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