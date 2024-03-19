Суспільство

Десятки знищених бронемашин та артсистем: оновлені цифри втрат армії РФ

19 Березня 2024 08:47
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війна
Знищений російський танк / Фото: ГУР МО

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 432 390 військовослужбовців.

Про це 19 березня повідомляє Генштаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 840 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 6819 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 13049 (+35) од,
  • артилерійських систем — 10698 (+30) од,
  • РСЗВ — 1017 (+0) од,
  • засоби ППО — 721 (+1) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8318 (+10),
  • крилаті ракети — 1922 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14191 (+50) од,
  • спеціальна техніка — 1735 (+4).

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