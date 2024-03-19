Десятки знищених бронемашин та артсистем: оновлені цифри втрат армії РФ

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 432 390 військовослужбовців.
Про це 19 березня повідомляє Генштаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 840 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6819 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 13049 (+35) од,
- артилерійських систем — 10698 (+30) од,
- РСЗВ — 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 721 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8318 (+10),
- крилаті ракети — 1922 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14191 (+50) од,
- спеціальна техніка — 1735 (+4).