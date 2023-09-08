Суспільство

Десятки танків і артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

8 Вересня 2023 08:09
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війна

Українські військові ліквідували за добу ще 640 російських окупантів, таким чином втрати Росармії у живій силі вже склали приблизно 267 540 солдатів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 267 540 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків – 4529 (+23) од.,
  • бойових броньованих машин – 8726 (+23) од.,
  • артилерійських систем – 5753 (+31) од.,
  • РСЗВ – 754 (+1) од.,
  • засоби ППО – 507 (+1) од.,
  • літаків – 315 од.,
  • вертольотів – 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29) од.,
  • крилаті ракети – 1455 од.,
  • кораблі/катери – 19 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47) од.,
  • спеціальна техніка – 860 (+1) од.

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