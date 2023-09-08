Десятки танків і артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Українські військові ліквідували за добу ще 640 російських окупантів, таким чином втрати Росармії у живій силі вже склали приблизно 267 540 солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 267 540 (+640) осіб ліквідовано,
- танків – 4529 (+23) од.,
- бойових броньованих машин – 8726 (+23) од.,
- артилерійських систем – 5753 (+31) од.,
- РСЗВ – 754 (+1) од.,
- засоби ППО – 507 (+1) од.,
- літаків – 315 од.,
- вертольотів – 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29) од.,
- крилаті ракети – 1455 од.,
- кораблі/катери – 19 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47) од.,
- спеціальна техніка – 860 (+1) од.