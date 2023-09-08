Десятки танків і артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Українські військові ліквідували за добу ще 640 російських окупантів, таким чином втрати Росармії у живій силі вже склали приблизно 267 540 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.09.23 орієнтовно склали: