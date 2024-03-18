Суспільство

Десятки артсистем та майже 20 танків: втрати ворога за добу Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори / Фото: Associated Press Генштаб повідомив про втрати росіян за останню добу. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 431 550 військовослужбовців. За добу окупаційні війська втратили 810 солдатів. З техніки росіяни втратили: танків ‒ 6809 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,

артилерійських систем – 10668 (+34) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).



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