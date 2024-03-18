Суспільство

Десятки артсистем та майже 20 танків: втрати ворога за добу

18 Березня 2024 08:30
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війна
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори / Фото: Associated Press

Генштаб повідомив про втрати росіян за останню добу. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 431 550 військовослужбовців.

За добу окупаційні війська втратили 810 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6809 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,
  • артилерійських систем – 10668 (+34) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 720 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).

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