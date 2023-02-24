Економіка

Держдеп анонсував $10 млрд допомоги Україні

24 Лютого 2023 20:33
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сша, допомога

США виділяють Україні допомогу на суму понад $10 млрд, йдеться в заяві Держдепу, опублікованій у п’ятницю.

“Сьогодні, у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і міністерством фінансів, ми оголошуємо про допомогу на суму понад $10 млрд, що містить у собі бюджетну підтримку уряду України та додаткову економічну допомогу”, – йдеться в заяві, опублікованій на сайті держдепу.

Зазначається, що США почали виділення близько $9,9 млрд на підтримку української влади. Також почалася робота з надання Києву $250 млн на потреби сфери енергетики.


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