Де українці найчастіше читають новини (опитування)

На третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну перегляд новин, стеження за повітряними тривогами, обстрілами, змінами ситуації на фронті, в політиці й економіці стали рутиною для багатьох українців.

За даними соціологічного опитування “Медіаспоживання українців: третій рік повномасштабної війни”, яке провели за підтримки USAID на замовлення громадянської мережі ОПОРА, соціальні мережі досі утримують чільну позицію як джерело новин.

Соціальні мережі як джерело новин використовують 73,4% українців. Якщо порівняти з 2023 роком, популярність їх знизилася на 4,5%.

На другому місці — інтернет (без соцмереж) — майже 60%.

Телебачення — 42,7% (на 20% менше, ніж торік).

Радіо — 22% (на 11,7% менше за рік).

Друковані ЗМІ — майже 12% (майже на 6% менше порівняно з 2023 роком).

В результатах опитування також зазначається, що дещо частіше обирають соцмережі жінки (74,9% проти 71,7% чоловіків). Так само й телебачення — 45,4% жінок проти 39,5% чоловіків. Натомість інтернет, окрім соцмереж (65,1% проти 55,2%), та радіо (25,4% проти 19,2%) популярніші серед чоловіків. Також чоловіки частіше відмовляються від соцмереж — серед них їх популярність знизилася на 9,3%.

В опитуванні від ОПОРИ визначили, рейтинг найпопулярніших соціальних мереж в Україні протягом останніх 3 років майже незмінний. У 2024 році це такий розподіл:

Telegram — 78,1%;

YouTube — 59,5%;

Facebook — 44,6%;

Viber — трохи більш як 42%;

Instagram — 29,6%;

TikTok — 26,8%;

Х (Twitter) — 7,8%.

Дослідження тривало з 6 травня до 4 червня 2024 року. Опитали 2011 громадян 18+ методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитування проводили серед громадян України, які на момент опитування проживали на її території в межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%.