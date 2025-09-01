Цього року в Україні очно навчатимуться майже 2,3 млн школярів

З 1 вересня 2025 року у школах України очно навчатимуться майже 2,3 мільйона дітей.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Загалом цього року навчатимуться 3,5 мільйона школярів, причому кількість учнів на дистанційній формі зменшилася на 103 тисячі порівняно з минулим роком.

Свириденко наголосила, що уряд планує до кінця 2026 року відкрити 203 нових укриття в навчальних закладах.

“Щоб знання були доступні всюди – розширюємо систему “Мрія” – вона охоплює учнів та вчителів у 2 000 шкіл, а у постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання”, — додала Свириденко.

“Мрія” — державна освітня екосистема для учнів, батьків і вчителів. За даними Мінцифри, вона дозволяє автоматизувати процеси у школах, зменшити бюрократію, підвищити рівень безпеки та забезпечити ефективнішу комунікацію з державою завдяки інтеграції зі штучним інтелектом.