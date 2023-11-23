За свою історію людство винайшло тисячі різних ігор. Їхня кількість невпинно зростає. Індустрія гемблінга перейшла на віртуальний рівень та освоїла інтернет. Круп’є замінюють роботи в реальних казино, а запустити онлайн ігрові автомати Супер Гра, Фавбет, Vbet, Космолот можна не виходячи із дому. За словами експерта азартних ігор порталу Мета Андрія Рубана, в деяких онлайн-казино користувачам зараз є понад 5000 різних розваг. Серед них – кості, карти, рулетка, слоти, миттєві ігри, лото.

Ігри давнини

Азартні ігри з’явилися на зорі людської історії. Археологи знаходять ігрову атрибутику навіть під час розкопок первісних стоянок. А найдавніші певно відомі гральні кості виготовлені приблизно 5200 років тому в Ірані. Вже тоді були відомі ігри на кшталт нард.

Ігровій тематиці присвячено кілька давньоіндійських текстів. Азартні ігри згадуються в гімнах Рігведи та знаменитому епосі Махабхарата. Герої та напівбоги розігрують у кості князівство, після чого починається спустошлива війна.

Азартні ігри широко поширилися у стародавньому Межиріччя, Єгипті, Греції. Учасники Троянської війни грали, щоб скоротити час. Згідно з легендою, серед еллінів поширив кості Паламед.

Стародавнім римлянам довелося навіть ухвалити кілька законів, що регулюють сферу азартних ігор. Серед них було кілька досить кумедних. Так, законодавство передбачало повернення програшу у разі виявленого шулерства. Однак такого права позбавлявся господар будинку, де велася гра.

Середньовіччя – ігри королів

У середні віки азартні ігри продовжили свою переможну ходу. Грали всі – простолюдини, торговці, воїни, ченці, дворяни та королі з кардиналами. Офіційно церква забороняла ігри, проте практично кості з картами були поширені навіть у монастирях.

Успіх сприймався, як знак згори. Це було прямим продовженням стародавніх повір’їв, коли за азартні ігри відповідали певні боги. Люди раннього середньовіччя вірили в успіх і заступництво божественних сил не менше своїх попередників. Кості використовувалися навіть для вирішення державних суперечок. Хроніки наводять характерний приклад.

Під час однієї територіальної суперечки між шведським та норвезьким королями було вирішено покластися на удачу. Спершу кидав швед Улоф. Випало дві шістки. Після кидка розлюченого Олафа одна кістка розкололася. На трьох фрагментах випало 13 та острів перейшов під владу норвезького конунга.

У 12 столітті з’явилися гральні будинки в Італії. На той час почали поширюватися гральні карти. Поступово колоди, масті та картинки набували знайомих нам обрисів.

На зорі нового часу

Найпотужніший розквіт азартних ігор почався у Франції часів абсолютизму, за пізніх Людовіків. При дворі Короля Сонце грали майже всі. Більш примітивні кості змінилися на різноманітні карткові ігри.

З цих часів карти проникають у політику та літературу. За картковими столами вирішуються важливі державні питання. У п’єсі «Склянка води» французький посланник домагається аудієнції в англійської королеви Анни прямо під час партії у віст.

У 18 столітті з’явилася перша рулетка сучасного типу. Гральні заклади рубежу 18-19 століть практично не відрізняються від нинішніх казино. На початку 19 століття сформувалися правила практично всіх основних класичних ігор:

блекджек;

рулетки;

баккара;

покер.

Наступний сплеск популярності азартних ігор був пов’язаний із винаходом ігрових автоматів. А потім з’явився інтернет.

Час рекордів

Завдяки сучасним технологіям азартні ігри стали загальнодоступними. Плюс з’явилася можливість об’єднання окремих казино та автоматів у величезну мережу. Це дозволило розігрувати гігантські джекпоти. Сьогодні повідомлення про мільйонні виграші вже майже нікого не дивують. А головні щасливчики вигравали по 20–40 млн доларів.