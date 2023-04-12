CNN знайшла ще одне відео з відсіканням голови українським військовим

За даними CNN, минулого тижня в соціальних мережах з’явилося два відео, на яких, як видається, показано відсікання голів українським військовослужбовцям російськими загарбниками.

“Схоже, що ці відео зняті під час різних подій. Одне з них могло бути зняте зовсім недавно, тоді як інше – судячи з кількості листя на землі – схоже, було зняте влітку”, – пише CNN.

Стверджується, що одне з відео було знято 8 квітня найманцями з ПВК “Вагнер”.

Вони зафільмували обезголовлені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі поруч зі знищеною військовою машиною.

На відео можна почути голос за камерою, звук, схоже, спотворений, щоб запобігти ідентифікації особи, яка говорить. “Бронетранспортер підірвався на міні”, – каже голос.

Очевидно, маючи на увазі тіла на землі, голос, сміючись, продовжує: “Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Підійшли до них і відрізали їм голови”. У загиблих солдатів, схоже, також відрубані руки.