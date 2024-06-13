Через виведення у ремонт енергоблоків АЕС, відключення світла стануть довшими

Через виведення енергоблоків АЕС в ремонт, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися.

Через це може збільшитися тривалість відключень світла, повідомили в “Енергоатомі”.

“Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії”, — додали в компанії.

Президент “Енергоатому” Петро Котін запевняє, що його компанія «з випередженням графіка максимально швидко та якісно» проводить ремонти енергоблоків АЕС — задля їхньої надійної роботи в опалювальний період.

За його словами, експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планових ремонтів, зокрема перевантаження ядерного палива та обовʼязкових регламентних робіт. Як правило, їх проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

Цього року ремонти проводять на 8 енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планові ремонти з моменту її окупації не проводять.

Котін зазначив, що останніми місяцями “Енергоатом” вже завершив ремонти трьох енергоблоків загальною потужністю 2420 МВт. Загальну тривалість ремонтів зменшили на понад 22 доби від запланованого. Так АЕС виробили додаткову електроенергію та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні, підкреслив Котін.