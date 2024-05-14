Суспільство

Через ворожі обстріли у Вовчанській громаді загинули двоє людей

14 Травня 2024 14:08
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Вовчанськ, загиблі
Вовчанськ / Getty Images

Внаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади Харківщини загинуло двоє людей – 80-річна жінка та 83-річний чоловік.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів. Через ворожі обстріли, які відбулися у м. Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний”, – йдеться в дописі.

Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних усі види озброєння.


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