Через ворожі обстріли у Вовчанській громаді загинули двоє людей

Внаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади Харківщини загинуло двоє людей – 80-річна жінка та 83-річний чоловік.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів. Через ворожі обстріли, які відбулися у м. Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний”, – йдеться в дописі.

Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних усі види озброєння.