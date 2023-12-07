Через російський обстріл зупинили роботу два блоки ТЕС

Удень 7 грудня російсько-окупаційні війська завдали удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомило Міненерго.

Унаслідок пошкоджень припинили роботу два енергоблоки. Через це, а також унаслідок зниження температури довкілля фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Міненерго просить споживачів підтримати енергетиків: споживати електроенергію розумно та економно, особливо в пікові години навантаження.

В «Укренерго» зазначили, що через похолодання значно зросло споживання, а можливості електростанцій збільшити виробництво електроенергії обмежені. Похмура погода також заважає роботі сонячних електростанцій, а на деяких теплових блоках тривають ремонтні роботи.

Через те, що споживання перевищує виробництво, в енергосистемі утворився дефіцит електроенергії. Щоб підтримати баланс між споживанням та виробництвом, «Укренерго» застосувало з 11:00 до 19:00 аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини. А втім, там наголошують: аварійна допомога — це екстрений захід для подолання дефіциту.