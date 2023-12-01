Через негоду знеструмленими залишаються 66 населених пунктів

Через негоду на ранок п’ятниці знеструмлені 66 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Одеській, Сумській і Чернігівській областях, повідомила НЕК “Укренерго”.

Як зазначила НЕК у своєму телеграм-каналі, найскладніша ситуація зберігається в Одеській області – 14 населених пунктів залишаються відключеними понад добу. Крім того, за інформацією Міністерства енергетики в телеграм-каналі, негода додала проблем Закарпатській області, де знеструмлені 35 населених пунктів, і Сумській, де без світла 12 населених пунктів.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 426 населених пунктів.

Міненерго зазначає, що за добу енергетики повернули світло понад 49 тис. абонентів.

Водночас, як наголошує “Укренерго”, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, поки що достатньо для забезпечення побутових і юридичних споживачів.

“Диспетчерський центр поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Але ситуацію ускладнює те, що через щільну хмарність сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей. Тому просимо ощадливо споживати електроенергію”, – зазначено в повідомленні.

У компанії наголосили, що наразі лімітів споживання не запроваджували, графіки відключень не запроваджували і не прогнозують.

Крім того, як зазначає “Укренерго”, останнього дня осені, незважаючи на зменшення середньодобової температури на 2,6 °C, добовий максимум, зафіксований увечері, був на 1,7% меншим, ніж добовий максимум споживання 29 листопада. Системний оператор пов’язує це з поступовим потеплінням протягом доби (від -4,7 °C до -0,9 °C) й активною роботою малих сонячних електростанцій у домогосподарствах, завдяки чому вони зменшили споживання електроенергії з мережі.

Е/е не експортують кілька днів поспіль, імпорт електроенергії, який відбувається переважно в денні години зі Словаччини, Румунії, Молдови, порівняно з четвергом знизився в 3,5 раза – до 177 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 34 МВт. Водночас з 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну і Молдову становить 1700 МВт.

Як повідомлялося, на ранок понеділка, 27 листопада, через украй складні погодні умови повідомлялося про понад 2 тис. знеструмлених населених пунктів. Увесь тиждень енергетики ліквідовували наслідки негоди в низці областей і роблять це досі.