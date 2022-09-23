Спорт

Чехія попередила керівництво НХЛ, щоб російські хокеїсти не приїжджали до Праги

23 Вересня 2022 21:03
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Міністерство закордонних справ Чехії в листі попередило керівництво НХЛ, що російські хокеїсти з команд “Сан-Хосе” і “Нешвілл” не повинні приїздити до Праги на відкриття сезону. Матчі НХЛ пройдуть на O2 Arena 7 та 8 жовтня.

Як передає Радіо Прага, своїми діями МЗС намагається не допустити проблем із в’їздом російських гравців безпосередньо перед подією. Перед прибуттям до Праги «Нешвілл» зіграє в Берні в понеділок, 3 жовтня, на розминці проти SC, а вдень пізніше «Сан-Хосе» виступить у Берліні проти «Айсберена». Клуби вже запланували офіційний захід на празькій арені О2 на четвер, 6 жовтня, коли для вболівальників пройде відкрите тренування.

Нагадаємо, що після початку конфлікту в Україні НХЛ не стала обмежувати участь російських хокеїстів у лізі.


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