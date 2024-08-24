Політика

Британська розвідка звернула увагу на істерику у Рогозіна
24 Серпня 2024 12:32
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Два топових українофоба Росії: Дмитро Рогозін (ліворуч) і Дмитро Медведєв / Фото з відкритих джерел

У своєму дописі в соціальній мережі Telegram Дмитро Рогозін, так званий російський сенатор від тимчасово контрольованих Росією районів Запорізької області та колишній віцепрем’єр, похизувався тим, що спалив українські книжки, і закликав «випалити під корінь» усю «українськість».

Він також зазначив, що «будь-яке перемир’я – це вірна смерть для наших дітей».

На українофобські висловлювання Рогозіна звернули увагу в британській розвідці.

«Ці коментарі є останніми в довгій низці українофобських висловлювань високопоставлених російських чиновників, які підривають і загрожують українській ідентичності та культурі. У російській державі, ймовірно, є багато людей, які зберігають максималістські цілі війни, включно зі знищенням української культури, ідентичності та державності. І це незважаючи на передбачувану готовність Росії до переговорів, про яку прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив 1 липня 2024 року. У 2017 році Путін заявив, що не багато країн мають суверенітет, і Росія має намір знищити суверенітет України», – ідеться в черговій доповіді розвідки Великої Британії.


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