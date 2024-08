Британська розвідка звернула увагу на істерику у Рогозіна

У своєму дописі в соціальній мережі Telegram Дмитро Рогозін, так званий російський сенатор від тимчасово контрольованих Росією районів Запорізької області та колишній віцепрем’єр, похизувався тим, що спалив українські книжки, і закликав «випалити під корінь» усю «українськість».

Він також зазначив, що «будь-яке перемир’я – це вірна смерть для наших дітей».

На українофобські висловлювання Рогозіна звернули увагу в британській розвідці.

«Ці коментарі є останніми в довгій низці українофобських висловлювань високопоставлених російських чиновників, які підривають і загрожують українській ідентичності та культурі. У російській державі, ймовірно, є багато людей, які зберігають максималістські цілі війни, включно зі знищенням української культури, ідентичності та державності. І це незважаючи на передбачувану готовність Росії до переговорів, про яку прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив 1 липня 2024 року. У 2017 році Путін заявив, що не багато країн мають суверенітет, і Росія має намір знищити суверенітет України», – ідеться в черговій доповіді розвідки Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 August 2024.



