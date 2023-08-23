Британська розвідка розповіла про труднощі російської логістичної мережі на півдні України

Станом на середину серпня росіяни продовжували використовувати понтонні мости на пунктах пропуску “Чонгар” та “Генічеськ” на кордоні півдня України та окупованого Криму. Це створює додаткові труднощі для російської логістичної мережі на півдні.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що обидва опорні мости зазнали пошкоджень від українських високоточних ударів на початку серпня 2023 року.

За даними розвідки, понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, які перевозять боєприпаси та зброю на фронт.

“Вузькі місця означають, що російські сили частково залежать від довгого обхідного шляху через Армянськ на півночі Криму. Це створює додаткові труднощі мережі Росії на півдні”, – йдеться у повідомленні.