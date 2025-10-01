Бої за ДАП, потужний список операцій, перший корейський полонений: бойовий кейс знаменитого 8-го полку ССО

Соціальна реклама

У День захисника і захисниць України розповідаємо про 8-й полк Сил спеціальних операцій імені князя Ізяслава Мстиславича, який завжди діє за межею у глибокому тилу противника та на передовій

1 жовтня Україна вітає своїх героїв — тих, хто щодня захищає нашу свободу. Серед них — воїни «вісімки», їхня робота — спеціальні дії. Це складні багаторівневі операції, що поєднують технології, розвідку, психологічний вплив на ворога. Сучасний підрозділ, який став символом професіоналізму, відваги та непохитної вірності військовому обов’язку, є гордістю українців та жахом для ворогів.

Від витоків до сучасності: шлях елітного підрозділу

Історія полку починається 15 грудня 1962 року, коли в місті Ізяслав на Хмельниччині було створено 8-му окрему бригаду спеціального призначення. У 2003 році її реорганізували в 8-й окремий полк спецпризначення, а у 2016-му він увійшов до складу новостворених Сил спеціальних операцій ЗСУ. Гасло підрозділу Fortes fortuna adiuvat («Фортуна сприяє сміливим») повністю відображає філософію дій підрозділу, який бійці називають «вісімкою»: діяти швидко, рішуче, безстрашно.

У широкомасштабній війні полк виконує широкий спектр бойових завдань. Серед них:

ураження критичних об’єктів противника: штабів, складів боєприпасів, пунктів управління;

спеціальні операції на лінії бойового зіткнення: ліквідація загроз і забезпечення умов для просування основних сил;

знищення диверсійно-розвідувальних груп ворога;

бойова робота в тилу противника: знищення техніки, перерізання логістичних шляхів, встановлення засідок;

вогневе прикриття мобільних диверсійних груп.

Підрозділ активно використовує сучасні технології, зокрема FPV-дрони, поєднуючи класичні тактики спецоперацій із новітніми підходами. Це дозволяє діяти з максимальною ефективністю в умовах сучасної війни.

Потужний бойовий доробок і резонансні операції

За роки війни полк здійснив десятки операцій, що змінили хід подій на фронті: знищував стратегічні загрози, послаблював противника і захищав важливі об’єкти. Багато з них удостоєні державних нагород за мужність і професіоналізм.

«У нас немає права на помилку. Від кожного рішення залежить успіх операції і життя виконавців. Служба в Силах спеціальних операцій – це поклик воїна та випробування характеру. Мої побратими щодня доводять готовність діяти там, де інші зупиняються, і беруть на себе найскладніші завдання. Пишаюсь кожним із них», – говорить «Макоша», повний кавалер ордену «За мужність», учасник боїв за чотири українські аеропорти – Харківський, Краматорський, Донецький та Луганський.

Згадаємо основні напрямки роботи та відомі спецоперації:

2014–2015 роки. Участь у боях за Донецький аеропорт, Щастя, Рубіжне, Лиман, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Дебальцеве.

2016 рік. 23 липня поблизу Новозванівки підрозділ виявив просування бойовиків, знищивши двох та поранивши вісьмох із них. Було захоплено значний арсенал зброї, мін та боєприпасів, знищено техніку. У відповідь ворог розпочав обстріл із мінометів, артилерії та танків, унаслідок чого загинув один український військовий, ще четверо були поранені. Після цього близько 20 бойовиків атакували позиції полку, але й ці атаки були відбиті.

2022 рік. Після повномасштабного вторгнення 8 полк був нагороджений стрічкою до Бойового Прапора «За мужність та відвагу». Починаючи з лютого, бійці 8 полку ССО були задіяні до оборони та звільнення Київщини від окупантів.

2023 рік. Участь у битві за Бахмут. Операція «Джетта» – одна з найцікавіших спецоперацій бійців «вісімки». Її метою було знищення ворожого опорного пункту, який російські війська використовували для подальшого просування та створення плацдарму для наступу основних сил. Українські воїни здійснили класичний наліт на позиції противника, в результаті чого було ліквідовано щонайменше 12 росіян. Операція відзначалася високим рівнем підготовки та ефективністю дій.

2024 рік. Участь у відбитті харківського наступу. У травні бійці полку спільно з 92-ю ОШБ провели успішну операцію зі звільнення одного з населених пунктів області. Під час штурму вони знищили чотирьох російських окупантів, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, а ще двох взяли в полон. Операція була задокументована на відео, яке демонструє надання першої медичної допомоги пораненим ворогам, що підкреслює високий рівень гуманності українських військових. Також у 2024 році 8-й полк відіграв ключову роль у боях за Часів Яр.

2025 рік. У січні військові вперше взяли в полон військового з Північної Кореї. Операція із захоплення була проведена в Курській області бійцями тактичної групи №84 ССО ЗСУ спільно з воїнами-десантниками. Незважаючи на поранення, полонений вижив та був доставлений до Києва для проведення слідчих дій. Цей випадок став першим підтвердженим фактом участі північнокорейських військових у війні проти України.

Голос воїна, чемпіона і амбасадора

Про більшість операцій 8-го полку ми не дізнаємося ніколи – така специфіка роботи ССО. Але нині для кращої комунікації із суспільством у підрозділі з’явився амбасадор – оператор ССО Олександр Ястребов, позивний «Яструб».

Заслужений майстер спорту, п’ятиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, Ястребов служить у полку з 18 років: «Під час АТО мене почали залучати до виконання бойових завдань. На одному з перших зробили засідку, під час якої знищили вантажівку з особовим складом ворога. Нині я не лише воюю, а й зустрічаюсь із молоддю, виступаю на спортивних подіях, розповідаю про ССО та закликаю приєднатися до нас», – розповідає «Яструб».

Приєднуйся до 8-го полку ССО!

Для виконання особливих завдань полк залучає сміливих, рішучих та вмотивованих побратимів та посестер. Особлива увага приділяється початковому та фаховому навчанню, злагодженню та вмінню працювати в команді. Інструктор із позивним «Фатум», який свої знання та досвід передає новачкам щодня, зізнається: «Коли ти береш на себе відповідальність когось тренувати, ти не маєш права бути посереднім. Ти зобов’язаний бути кращим у тому, чого навчаєш. Бо як інакше передати впевненість, досвід, рішучість? Досвід і знання є найлегшим вантажем, який доведеться нести. Але найважчий для здобуття. Ти платиш за нього потом, болем, помилками, а іноді – кров’ю. Але саме це робить його безцінним».

Разом із якісною підготовкою бійці отримують сучасні техніку та озброєння, засоби захисту та зв’язку. Все це, разом із прагненням визначних результатів по захисту рідної землі, роблять підрозділ особливою силою.

Хочеш приєднатися до 8-го полку ССО? Звертайся до «ССО Рекрутинг»!

Контакти:

Адреси: