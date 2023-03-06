Боротися з пропагандою в Twitter більше нема кому

Після того, як Twitter очолив новий власник компанії Ілон Маск, проплачена держпропаганда поширюється на цій платформі практично без жодних перешкод, показало розслідування ВВС. Основна причина полягає в тому, що в Twitter майже не залишилося співробітників, які займалися б модерацією, тобто відстежували нові публікації користувачів і перевіряли їх на предмет дезінформації.

Відділ ВВС у боротьбі з дезінформацією опублікував результати свого розслідування про те, як змінилася робота соцмережі “Твіттер” з жовтня 2022 року, коли Маск завершив угоду про купівлю компанії.

Очоливши Twitter, Маск розпорядився звільнити близько половини із 7500 співробітників, які працювали в компанії на момент угоди. Більшість свого існування соцмережа була фінансово збитковою, і Маск відразу заявив, що спробує знайти для неї нові джерела доходу – і шляхи скорочення витрат.

Десятки співробітників Twitter, нинішніх та колишніх, з якими зв’язалася кореспондент ВВС Маріанна Спрінг, вважають, що своїми змінами Маск завдав якості сервісу колосальної шкоди.

За їхніми словами, за останні місяці в соцмережі помітно почастішали випадки агресивної риторики, нападок тролів, розпалювання ненависті та женоненависництва, а також у “Твіттері” стало набагато більше пропаганди та інформаційних маніпуляцій від агентів іноземних держав.

Для цього розслідування власний аналіз образливих коментарів у “Твіттері” провели фахівці з Центру іноземної журналістики при Університеті Шеффілда у Великій Британії. Як приклад, вони вивчали словесні нападки на адресу самої Спрінг, яка регулярно отримує в “Твіттері” образи від тролів за свої репортажі, що розкривають факти дезінформації.

Результати роботи університетського центру підтверджують слова співробітників компанії Twitter про зростання інтенсивності харасмента в соцмережі. За останні місяці на адресу Спрінг стало приходити втричі більше образ, ніж раніше.

Розробка механізмів, спрямованих на боротьбу з образами та дезінформацією у соцмережі, була одним із пріоритетних напрямків роботи Twitter в останні роки – до приходу до компанії Маска.

Тепер же, як свідчать колишні і нинішні співробітники компанії, через проведені Маском звільнення (і масовий догляд за власним бажанням співробітників, не готових працювати з новим керівництвом) стежити за агресією та інформаційними маніпуляціями в контенті стало практично нікому.

Одним із колишніх співробітників Twitter, який пішов на контакт із BBC, був Рей Серрато. Він працював у команді фахівців, які відстежували пости та коментарі від так званих “агентів впливу” іноземних держав, які ведуть інформаційні кампанії з дискредитації демократії загалом, а також спрямовані проти конкретних дисидентів та журналістів.

За його словами, він та його колеги були завантажені повідомленнями, проплаченими іноземними державами, буквально щодня. Тепер від колишньої команди Серрато не залишилося практично нікого: розігнали майже всіх, а масштаби роботи скоротилися до мінімуму.

“Твіттер” був притулком для журналістів, де вони могли безбоязно висловлюватися, виступаючи з критикою влади, де їх голоси могли почути. Але я не впевнений, що такий стан справ зможе продовжуватись і надалі”, – каже Серрато.

“З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб’єктами загрози – від Росії до Китаю”, – пояснює колишній експерт Twitter.

Ще одна сфера роботи Twitter, по якій серйозно вдарили звільнення співробітників, судячи з свідчень інсайдерів, – це виявлення діяльності, пов’язаної із сексуальною експлуатацією дітей.

Спеціаліст, який нещодавно втратив своє місце, якого Спрінг називає ім’ям “Рорі”, працював у команді, яка знаходила в соцмережі повідомлення, що стосуються знущань над дітьми, і повідомляла про них у поліцію.

“Подібний контент ми виявляли щодня”, – стверджує він. Але після того, як Twitter очолив Маск, команда Рорі з 20 осіб скоротилася до 6-7. І цього, за його словами, недостатньо – з урахуванням величезного обсягу роботи.

“Не можна просто так прийти керувати компанією – і ні з того ні з сього вирішити, що ти маєш всі необхідні для цього знання… і можеш мати справу з [сексуальною експлуатацією дітей], не маючи фахівців у штаті”, – дивується Рорі.

Представники Twitter заявляють, що всього за місяць видалили 400 тисяч профілів, щоб зробити соцмережу безпечнішою. Але на це Рорі відповідає, що важлива сторона роботи його відділу полягала в ефективній передачі підозр правоохоронним органам і без неї власники віддалених профілів просто створять собі нові.

Іншою жертвою радикальних скорочень Маска, як показало розслідування, став відділ дизайну контенту, який у тому числі розробляв інструменти для попередження користувачів про можливу дезінформацію та захист від агресивної риторики.

Саме цей відділ придумав спливаючі віконця, що пропонують автору потенційно небезпечного або образливого повідомлення замислитись і відредагувати його перед публікацією. Вперше вони з’явилися у 2020 році.

“Загалом 60 відсотків користувачів або видаляли, або редагували свої відповіді, коли у них відкривалися ці підказки. Але що ще цікавіше, отримавши їх один раз, користувачі потім писали на 11% менше образливих повідомлень, ніж раніше”, – цитує результати внутрішнього дослідження Twitter про ефективність інструменту Ліза Дженнінгс Янг, колишня глава відділу дизайну контенту.

Тепер, за словами Дженнінгс Янг, яка сама пішла з компанії в листопаді, після розпуску її відділу працювати над подібними проектами більше нема кому.

Заради експерименту кореспондент Маріанна Спрінг спробувала опублікувати відповідь на повідомлення в “Твіттері” з побажанням смерті: “Співробітники Twitter ліниві лузери, зістрибніте всі з мосту Золоті Ворота та здохніть”. Підказки з пропозицією відредагувати текст соцмережі їй не запропонувала, хоча, як пояснила Дженнінгс Янг, саме для таких повідомлень і був розроблений цей механізм – жорстоких, але без очевидних лайливих слів, які легко ловляться фільтрами.

Як пояснює Маріанна Спрінг, вона зробила все, щоб добитися від нинішнього керівництва Twitter реакції на слова колишніх співробітників компанії.

Спрінг писала Маску імейли, твіти і навіть ініціювала в “Твіттері” опитування, сподіваючись привернути його увагу.

В опитуванні взяли участь близько 40 тисяч користувачів, з яких 89% висловилися за те, щоб Маск дав інтерв’ю Маріанні. Однак навіть після цього глава Twitter не озвався.

Спрінг зазначає, що (за наявною у неї її інформацією) у команді Twitter, яка відповідає за зв’язки з громадськістю, не залишилося нікого: ті співробітники, які не були звільнені новим керівництвом, написали заяву за власним бажанням.

У самій соцмережі на сторінці посібника з використання платформи написано, що її метою є “забезпечити всім можливість вільно та безпечно брати участь у суспільному діалозі”.