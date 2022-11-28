Борона: универсальное орудие для предпосевного сезона

Как известно, борона — это почвообрабатывающее орудие, зубья (или диски) которого перемещаются по почве для разрыхления верхнего слоя, например, для предпосевной подготовки, но она также используется для борьбы с сорняками или для посева.

Является ли борона бу менее эффективной в сельском хозяйстве? Конечно, нет. В компании Agriline, в которой сосредоточен большой выбор подержанных борон и другой с/х техники, нам всё объяснили. Здесь все бывшие в употреблении сельскохозяйственные машины подлежат регулярным проверкам. Поэтому они немного дешевле, но в то же время гарантируют безупречную работу.

Типы борон

На заре сельского хозяйства борона представляла собой что-то похожее на грабли и делалась из дерева, позже – исключительно из стали.

Благодаря большому количеству зубьев бороны создавали относительно хорошее состояние почвы и, наряду с плугом, были основным орудием земледельца.

Сегодня существует множество различных типов борон:

дисковые;

зубовые;

пружинные;

ротационные;

шлейфовые.

Существует большой выбор типов борон для различных областей применения. Наряду с традиционными боронами используются бороны с приводом и без него.

Области применения борон

Одна из самых востребованных при землеобработке – дисковая борона. Ее также называют дисковым культиватором или дископлугом. Дисковая борона также включает в себя лопаточную и катковую борону.

Дисковой бороной обрабатываются почвы всех типов, создавая оптимальную структуру для посева.

Ротационная борона или ротационный культиватор, среди прочего, приводятся в движение валом отбора мощности. Все современные механические бороны обычно имеют непосредственно установленный каток для поддержки, контроля глубины и обратного уплотнения почвы.

Ротационная борона предназначена для довсходового и послевсходового боронования посевов полевых культур. С ее помощью производится поверхностное рыхление и аэрация почвы, уничтожение нитевидной всходов сорняков. Используется для сплошной и междурядной обработки.

Зубчатые бороны подразделяются на бороны с жесткими зубьями и бороны с пружинными зубьями. К специальным формам относятся бороны ложковые, сетчатые, качающиеся и луговые бороны.

Применяются в основном для измельчения крупных фракций вспашки; высокоскоростного боронования всходов культур; уничтожение сорняков в начальной стадии вегетации; сохранение влаги в земле; выравнивания поверхности.

Сетчатая борона, как следует из названия, состоит из прочной сетки, к которой прикреплены зубья, также изготовленные из проволоки. Этот тип бороны отличается особой маневренностью и поэтому приспосабливается к любым неровностям почвы. Используется для борьбы с сорняками; его зубья рвут или разбрасывают всходы сорняков, в то время как уже более развитые культуры серьезно не повреждаются.

Благодаря легкой конструкции и малой рабочей глубине борону тянуть намного легче, чем бороны других типов. Поэтому, несмотря на ее обычно большую рабочую ширину, для нее требуются только легкие тракторы в качестве тягача. Благодаря малой рабочей глубине такой плуг можно использовать незадолго до появления всходов.