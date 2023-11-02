Блокаду кордону України з Польщею перенесли

Польські перевізники заявили, що переносять початок блокади руху вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку трьох пунктів пропуску, з 3 на 6 листопада.

Про це повідомив співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску “Краківець-Корчова” Томаш Борковський у коментарі “Укрінформу”

За його словами, блокада розпочинається з 13:00 за київським часом 6 листопада. Він додав, що польські перевізники офіційно зареєстрували протест у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Речник Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Пьотр Закеляж підтвердив, що страйк польських перевізників має розпочатися 6 листопада.

Борковський зазначив, що протестувальники блокуватимуть проїзд вантажних автомобілів, тоді як гуманітарну та військову допомогу для України пропускатимуть.

“Ми хотіли б узагалі не організовували цю блокаду. Якщо буде виконано наші вимоги, то ми не протестуватимемо. Проте станом на сьогодні не видно, що з нами хтось хоче розмовляти”, – заявив він, додавши, що організатори надіслали свої вимоги, зокрема, Міністерству інфраструктури Польщі.

Співголова блокади вказав серед головних вимогу відновити з боку Польщі практики дозволів для українських перевізників, уточнивши, що не обов’язково їх повинно бути стільки ж, як до повномасштабної війни, а саме – до 200 тисяч дозволів на рік на вантажоперевезення.

Також він назвав вимогу виключення польських вантажних автомобілів з Е-черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до Польщі, зазначивши, що наразі ті чекають на виїзд з України по 10-12 днів.