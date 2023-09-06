Політика

Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів, – CNN

6 Вересня 2023 11:28
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сша, допомога

Під час свого візиту до Києва, 6 вересня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, під час візиту до Києва, державний секретар США зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

За словами високопоставленого посадовця Державного департаменту, який говорив на умовах анонімності, під час візиту державний секретар також оголосить про виділення країні понад 1 млрд доларів нового фінансування.


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