Біля окупованого Бердянська лунають вибухи – Федоров

Поблизу тимчасово окупованого Бердянська чути вибухи.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
“Поблизу Бердянська гучно. Мешканці повідомляють про глухі сильні вибухи навкруги міста”, – написав він.
Поблизу тимчасово окупованого Бердянська чути вибухи.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
“Поблизу Бердянська гучно. Мешканці повідомляють про глухі сильні вибухи навкруги міста”, – написав він.
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