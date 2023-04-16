Біля Бахмута та Мар’їнки ЗСУ відбили 45 ворожих атак, – Генштаб

Протягом минулої доби росіяни завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині, а також 28 авіаційних ударів.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Свеса, Бунякине, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.